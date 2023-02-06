Второй вологжанин, находившийся в эпицентре взрыва, найден погибшим

Стоп-кадр: похоже, завал разбирали вручную.

В Вологде произошел мощный взрыв, едва не оставивший без тепла микрорайон Завокзальный. Взрыв был такой силы, что разрушены кирпичные стены, упала крыша. Из-под завалов был извлечен один из находившихся в здании, он был осмотрен врачами и отпущен домой.

В начале седьмого вечера, по сообщению МЧС, был найден второй работник предприятия. Он погиб.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, под завалами здания улица Можайского, 15, в 18:09 спасатели нашли погибшего. Это сотрудник "Вологдагортеплосети" 1976 года рождения.

"У погибшего не было жены и детей, выражаем соболезнования родным", - пишет Воропанов ВКонтакте.

Он пояснил, что разрушенное взрывом здание не относится к котельной, которую передали в собственность города осенью прошлого года. "Что на месте аварии делали пострадавшие, предстоит выяснить следствию".

Как уточняет пресс-служба МЧС, предварительная версия о взрыве аккумуляторов-накопителей при производстве резательных работ - не подтверждена. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело.