Выбросов от "Северстали" в атмосферу стало меньше

О качестве воздуха в Череповце рассказал мэр Вадим Германов. он сослался на рейтинг TAQI, который составили специалисты КБ «Стрелка». По его словам, в Череповце легче дышать, чем в Москве и Питере, но и до Кызыла еще далеко.

"Уровень загрязнения воздуха в Череповце характеризуется как «повышенный». Список городов с самым грязным воздухом возглавили Москва и Московская область. Также в топе Санкт-Петербург, Якутск, Новосибирск и Норильск. Городом с самым чистым в России воздухом стал Кызыл", - написал он ВК.

Главный промышленный гигант региона, "Северсталь", за 5 лет снизил выбросы в атмосферу на 7,6 тысяч тонн.

Это произошло благодаря реконструкции узла твердого топлива и выводу из эксплуатации комплекса коксовой батареи №9 на металлургическом комбинате.

В 2023 году на улучшение экологической обстановки в городе выделено более 377 миллионов рублей за счет федерального проекта «Чистый воздух».

Ранее Череповце не раз упоминался в числе экологически неблагополучных городов.