Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения здания, в котором находились люди

Фото: СУ СК по Вологодской области.

На место взрыва в Вологду прибыли следователи. Как сообщает СУ СК по Вологодской области, следствием устанавливаются обстоятельства травмирования рабочих при обрушении здания .

Как сообщает ведомство, 6 февраля 2023 года в экстренные службы поступило сообщение об обрушении кирпичного здания на ул. Можайского.

При ликвидации последствий обрушения из-под завалов извлечен пострадавший мужчина. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении работ). Напомним, по сообщению МЧС пострадало два мужчины.

"В настоящее время на территории обрушения работают экстренные службы, на месте происшествия находятся следователи и криминалисты СУ СК России по Вологодской области. По предварительным данным, в здании склада находилось двое рабочих, один из которых до настоящего времени из-под завалов не извлечен, выжившему пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины произошедшего устанавливаются", - такая информация поступила от СУ СК области.