В Череповце собираются учить речников

В Череповце снова собираются учить речников. Раньше здесь было учебное заведение, выпускавшее специалистов речного флота. Но со временем учебное заведение стало многопрофильным колледжем, переставшим выпускать речников, сообщает официальный сайт Череповца.

О проблемах с кадрами для речного флота шла речь на встрече руководителей порта, депутата Госдумы Алексей Канаев и директора Агентства городского развития Оксаны Андреевой.

Проблема стоит остро. Например, мотористов приглашаем из техникумов Вологды, Великого Устюга, Рыбинска и Ярославля. Но и они обычно отработают одну-две навигации и уходят в армию. После службы возвращаются единицы, рассказал гендиректор череповецкого порта Максим Новаченко.

По словам Оксаны Андреевой, учить специалистов для речного флота готовы череповецкие колледжи. Например, лесомеханический техникум. А департамент образования готов выделять бюджетные места. А среди выпускников интерес к речным профессиям высокий.

Алексей Канаев предложил использовать систему целевой подготовки: предприятие направит на бюджетное место абитуриента, а затем он отработает на предприятии 3−5 лет.