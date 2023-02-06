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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:29

Волонтеры ищут посылки, отправленные в зону СВО

Адресат их не получил
Иван Чухнин

Череповецкие волонтеры ищут посылки, отправленные почтой для участников СВО. Об этом стало известно на личном приеме депутата Госдумы Алексея Канаева. Волонтеры отправили посылки по адресу Москва-400 из Череповца 20 декабря и 23 декабря. но до сих пор адресат их не получил. Как сообщает портал Ньюсво, отправка посылок стоит 900 рублей: 600 рублей за услугу и 300 рублей стоит коробка.

Есть информация, что одна посылка дошла до части, 7 дней пролежала на почте и была отправлена обратно. Вторая посылка с теплыми вещами и лекарствами застряла в сортировочном центре Москвы.

Депутат прокомментировал инцидент: каждый случай будет рассмотрен в Москве на рабочей группе под руководством Андрея Турчака, которая призвана обеспечить законодательное сопровождение поручений президента РФ по мерам поддержки военных и их семей.