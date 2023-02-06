Волонтеры ищут посылки, отправленные в зону СВО

Череповецкие волонтеры ищут посылки, отправленные почтой для участников СВО. Об этом стало известно на личном приеме депутата Госдумы Алексея Канаева. Волонтеры отправили посылки по адресу Москва-400 из Череповца 20 декабря и 23 декабря. но до сих пор адресат их не получил. Как сообщает портал Ньюсво, отправка посылок стоит 900 рублей: 600 рублей за услугу и 300 рублей стоит коробка.

Есть информация, что одна посылка дошла до части, 7 дней пролежала на почте и была отправлена обратно. Вторая посылка с теплыми вещами и лекарствами застряла в сортировочном центре Москвы.

Депутат прокомментировал инцидент: каждый случай будет рассмотрен в Москве на рабочей группе под руководством Андрея Турчака, которая призвана обеспечить законодательное сопровождение поручений президента РФ по мерам поддержки военных и их семей.