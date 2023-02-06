Дальнобойщик спас сотрудников МЧС в дальней дороге

Об инциденте на зимней дороге рассказали в ГУ МЧС

России по Вологодской области. Микроавтобус вез из Вытегры в Вологду сотрудников из командировки. Внезапно вышел из строя двигатель. И группа спасателей оказались в быстро остывающем салоне.

«Пока водитель пытался самостоятельно решить проблему поломки, автомобиль потихоньку начинал остывать, а окна покрываться инеем. В салоне становилось всё холоднее», - сообщили в пресс-службе управления.

На помощь спасателям пришел дальнобойщик. Мужчина взял на буксир микроавтобус, а сотрудниц МЧС пересадил в кабину фуры.

Имя водителя - Андрей. Как он сообщил, он направлялся из Мурманска в Москву. За время пути ему трижды приходилось помогать другим водителям.