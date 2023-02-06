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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:38

Два дома сгорели возле Нифантовской птицефабрики в Шекснинском районе

ЧП произошло воскресным вечером
Иван Чухнин
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

Два дома сгорели в Шекснинском районе. ЧП случилось вечером в воскресенье. Пожарные получили сигнал 5 февраля в 18 час 56 минут.

В деревне Нифантово на улице Нифантовская горел одноэтажный хозяйственный блока и два соседних дома: двухэтажный и одноэтажный деревянные частные дома. Общая площадь пожара составила 124 кв. м. Сгорел одноэтажный дом, баня с гаражом и хозяйственной постройкой.

Поврежден, остался без стены и крыши двухэтажный дом. На место выезжали 6 единиц техники, 17 человек личного состава, в том числе 4 человека Добровольной пожарной охраны. Предварительная причина ЧП: неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.