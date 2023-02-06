В Междуреченском районе произошла смертельная ссора

Оружие преступления. Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Междуреченском районе задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Об этом сообщает СУ СК региона.

Вологодским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего жителя с. Шейбухта. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, задержан его 32-летний знакомый.

По версии следствия, вечером 4 февраля между пьяными сельчанами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил своего гостя ножом в грудь.

Фигурант признался в содеянном. По его словам, ссора возникла из-за агрессивного поведения гостя.

Ведется следствие.