Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 21:00

Фильм "Они сражались за Родину" посмотрели 1500 вологжан

Иван Чухнин

1500 вологжан посмотрели легендарный фильм. Вологодская область присоединилась к акции, посвященной 80-летию победы под Сталинградом: в кинотеатрах региона бесплатно показывали фильм «Они сражались за Родину» (12+).

В Вологде сеанс организовали в "Ленкоме". Перед показом прошел концерт, а в фойе представлена выставка: там были представлены копии военных машин, танков, артиллерии... Желающих посмотреть картину было больше, чем мест - так что в зал были доставлены стулья. В итоге фильм посмотрели 650 человек.

Акция прошла в 12 кинотеатрах региона. Фильм посмотрели около 1500 вологжан.