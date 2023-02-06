Фильм "Они сражались за Родину" посмотрели 1500 вологжан

1500 вологжан посмотрели легендарный фильм. Вологодская область присоединилась к акции, посвященной 80-летию победы под Сталинградом: в кинотеатрах региона бесплатно показывали фильм «Они сражались за Родину» (12+).

В Вологде сеанс организовали в "Ленкоме". Перед показом прошел концерт, а в фойе представлена выставка: там были представлены копии военных машин, танков, артиллерии... Желающих посмотреть картину было больше, чем мест - так что в зал были доставлены стулья. В итоге фильм посмотрели 650 человек.

Акция прошла в 12 кинотеатрах региона. Фильм посмотрели около 1500 вологжан.