Стало известно о дате похорон погибших вологодских разведчиков

Андрей Голубев.

Стало известно о дате похорон командира вологодских разведчиков Андрея Голубева. Об этом сообщил его отец. Он будет отпет и погребен вместе с товарищами.

Сергей Голубев, первый командир вологодского ОМОНа, сказал: «Моя семья гордится нашим сыном и его боевыми товарищами. Андрей всегда говорил – «это лучшая в мире работа», имея в виду ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА, РОДИНЫ, РОССИИ. Всем самые искренние признательность и благодарность за поддержку членов семей погибших наших вологодских воинов, в том числе и моего сына Андрея».

Вологодские разведчики попали под обстрел ВСУ 29 января. Шестеро погибли, один получил тяжелые ранения. Все погибшие будут похоронены с воинскими почестями.

Трое погибших - жители Вологды. Церемония прощания с Андреем Голубевым, Александром Шишебаровым и Виктором Котовым пройдет в Воскресенском соборе Вологды 7 февраля. Начало - в 11.00 часов.