В Вологде легковушка перевернулась на крышу

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Вологжане запечатлели легковушку, перевернувшуюся на крышу. ВАЗ-2112 сфотографировали на заснеженной улице Дальней, неподалеку от гипермаркета Макси. ДТП произошло около 18 часов в воскресенье, 5 февраля. Вероятно, машина по каким-то причинам заехала на снежный вал, потеряла скорость и опрокинулась.

Информация о ДТП и фото легковушки появились в чате Городские камеры Baza.net. По мнению очевидцев, водитель остался жив. По крайней мере, проезжавшие мимо свидетельствуют, что мужчина давал показания прибывшим на место сотрудникам ДПС.