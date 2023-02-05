В Череповце сожительница убила 34-летнего мужчину

Череповчанин захотел продолжить отдых без девушки и она убила его. Она задержана.

Как сообщает СУ СК, в убийстве сожителя подозревается 35-летняя череповчанка. «По данным следствия, вечером 04 февраля 2023 года череповчанка, пребывая в своей комнате общежития на ул. Ленина с сожителем, в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртного, ударила его ножом в грудь, причинив смертельные повреждения. Фигурантка была задержана сотрудниками территориального следственного отдела, допрошена в качестве подозреваемой, признавшись в содеянном. Следователям женщина пояснила, что ссора возникла из-за того, что ее сожитель хотел продолжить отдых без нее», — сообщает ведомство.

Убитому мужчине было 34 года. Подозреваемая дала признательные показания и подтвердила их на следственном экспериенте в квартире на Ленина. В понедельник она предстанет перед судом - речь будет идти об избрании в отношении нее меры пресечения.