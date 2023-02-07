На видео попало жесткое приземление вологжанина на снегоходе

Под Вологдой гонщик на снегоходе неудачно приземлился, совершив прыжок с трамплина. Момент падения попал на видео. На видео запечатлено, что гонщик на снегоходе на скорости совершает прыжок с трамплина. При приземлении спортсмен не удержался и упал, а снегоход некоторое время продолжал движение.

Соревнования проходили в Стризнево. Как сообщают очевидцы, молодой человек был госпитализирован.

Видео с места ЧП выложил в чат Baza.net Артемка Корнилов: "Дальнейшей судьбы гонщика не знаю. Но увезли на реанимации. Дай бог чтоб все не очень серьёзно там было..."

Беспокоящихся за жизнь и здоровье спортсмена вологжан успокоил участник чата Baza.net

Он сообщил, что гонщик "уже сидит дома". Даниил Фокеев : "Сын сказал, что его одноклассник. С ним всё в порядке, уже сидит дома".

Информация уточняется.