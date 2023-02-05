В Череповце горожане потребовали сохранить деревья и кусты при благоустройстве набережной

Проектировщики, которые решат, что будет на набережной Шексны и горожане встретились сегодня на месте будущих работ. Об этом сообщил официальный сайт Череповца.

«Основная задача — сохранить зеленый каркас. Мы соберем все пожелания, самые важные моменты включим в проект, создадим рабочую группу. К весне „ШАГИ“ представят концепцию территории, ее также с жителями обсудим на нескольких встречах. После рабочего проектирования будем искать источники финансирования», — сообщил главный архитектор Череповца Антон Аникин.

Главная просьба череповчан, жителей одного из самых грязных городов страны, попросили сохранить деревья при благоустройстве набережной.

Напомним, в ближайших планах - благоустройство набережной от улицы Горького до Октябрьского моста, это около 700 метров. На этом участке немало деревьев - растут ивы, липы, осины, тополя, вязы, березы, бузина и спирея. Речь шла и о новых посадках.

«... здесь можно сделать дождевые сады, чтобы зеленые насаждения очищали ливневые стоки. В других городах это уже проектируют", — предложила активист движения «Деревья Череповца» Лидия Упадышова.

По всей видимости, здесь выделят отдельные дорожки для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Необходимо облагородить пирс и организовать зону отдыха с видом на реку.

Также речь на встрече шла о пространстве под мостом и о спусках к воде.