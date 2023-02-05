Три премьеры готовит вологодский драматический театр

Режиссер Наталья Ситникова.

Вологодский драмтеатр готовит три премьеры. И уже 22 февраля режиссер Владимир Гранов представит на суд зрителей свое прочтение пьесы Петра Гладилина «Другой человек». Напомним, его "Маскарад" - одна из удачей театра.

К другому празднику- международному женскому дню будет представлена постановка о любви. Подарок всем - настоящим мужчинам и их любимым готовит режиссер Сергей Закутин. Он выбрал пьесу Евгения Гришковца «Весы». Переживать придется всем: сразу четыре мужчины в приемном покое родильного отделения ждут появления на свет своих детей.

Режиссер театра Наталья Ситникова представит вологжанам литературно-музыкальную постановку «Добру откроется сердце...». Спектакль выйдет к 110-летию со дня рождения поэта Александра Яшина, сообщает сайт cultinfo.ru.