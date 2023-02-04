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НовостиОбщество4 февраля 2023 20:38

В зоне СВО погиб вологжанин Павел Горский

Об этом сообщил глава района Александр Зимин
Иван Чухнин
Павел Горский.

Павел Горский.

В Вытегорскую область пришло трагическое известие. Официально стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб Павел Горский. Об этом глава Вытегорского района Александр Зимин сообщил на своей странице ВКонтакте.

«Уважаемые вытегоры, мы получили трагическое известие. 27 января при выполнении боевой задачи погиб житель поселка Волоков Мост Павел Викторович Горский. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Павла», - написал Александр Зимин.