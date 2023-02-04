Вологодский округ получит 21 миллион рублей на ремонт дворов и благоустройство территорий

В Вологодском округе (районе) обустроят шесть дворов и три общественные территории в 2023 году. Работы пройдут по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». На эти цели предусмотрено более 21 миллиона рублей. Это на 8 миллионов рублей больше, чем выделялось в 2022 году.

В феврале будут заключены контракты, а благоустройство произойдет летом. Как уточнил глава Вологодского округа Сергей Жестянников, это дворы в Лесково, Кубенском, Грибково, Майском, Ермаково, Семенково, Федотово, а общественные территории - в Васильевском, Сосновке и Семенково.