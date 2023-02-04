Вологда ждет художников-граффитистов со всей страны

В Вологде должно прибавиться достопримечательностей.

В Вологде пройдет второй городской фестиваль стрит-арта «Палисад». В нем приглашают художников-граффитистов со всей страны. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 марта. Принять участие в конкурсе могут художники от 18 лет или творческие объединения. Фестиваль запланирован на 19 - 25 июня 2023 года. Организатором мероприятия является молодежный центр "ГОР. КОМ35".

В прошлом году участие в мероприятии приняли 26 художников , всего было оформлено 23 объекта Вологды.

Как прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов, эти здания сейчас стали городскими достопримечательностями. "Задумывая этот проект, мы ставили перед собой задачу вывести граффити на легальные рельсы, дать возможность молодежи реализовать свой потенциал. И это удалось. Уже во время фестиваля мы получили множество восторженных откликов о работах участников. В этом году проект решили повторить. Сейчас ведем отбор зданий, которые будут оформлены лучшими уличными художниками страны. Предложения от жителей можно направлять в группу фестиваля», - рассказал мэр.