Среди освобожденных из плена ВСУ есть и вологжане

В Вологодскую область пришла добрая весть: среди освобожденных из украинского плена бойцов есть вологжане. Обмен произошел 4 февраля, всего в Россию вернулись 63 военнослужащих.

Об этом сообщил председатель президиума регионального отделения общественной организации "Офицеры России", экс-командир череповецкого ОМОН Геннадий Малышев.

Всего среди освобожденных четверо жителей Вологодской области.

"Мне позвонили из приемной уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой и сообщили о том, что в числе 63 освобожденных из плена бойцов есть четверо наших земляков", - сообщил Малышев и заверил, что семьи уже оповещены.

Известно, что в работе по освобождению ребят принимала экс-мэра Череповца, сенатор Елена Авдеева.