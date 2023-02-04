Вологжанам в День рака напомнили о необходимости следить за здоровьем

4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы против рака. Эта болезнь находится на втором месте среди причин смертности россиян. На Вологодчине ежегодно регистрируют более четырех тысяч пациентов с впервые диагностированными злокачественными заболеваниями. Чаще всего болеют вологжане 60-64 лет.

Медики напомнили жителям Вологодской области о необходимости регулярного обследования - главное вовремя обратиться за помощью. Первые места занимает рак толстого кишечника и прямой кишки. Для женщин главной патологий является рак молочной железы и кишечника, у мужчин – рак легких и предстательной железы.

Врачи призывают вологжан вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, таких как ожирение, несбалансированное питание, недостаток витаминов в организме, курение электронных сигарет и табака, употребление алкоголя.