Губернатор Вологодчины показал будущее Вологды и Череповца

Губернатор Вологодской области опубликовал две карты будущего - для областной столицы и для города металлургов. На них отмечены главные стройки, ведь именно инфраструктура является стратегическим потенциалом развития двух самых крупных городов региона.

«В Вологде уже полным ходом идут преобразования, которые изменят облик города. Он станет удобнее, спортивнее, красивее. На карте наглядно представлены новые социальные и инфраструктурные объекты областной столицы. А Архангельский мост дал новый импульс к развитию города металлургов и химиков. В Череповце развернули большую стройку: строим социальные объекты - для учебы, здоровья, прогулок - для комфортной жизни горожан», - отметил Олег Кувшинников.

В Вологде главными объектами стали улица Поэта Романова, Ледовый дворец, новые школы, фонтан, Некрасовский мост. В Череповце – детский сад, поликлиника на Годовикова, Шекснинский проспект, набережная и замена теплосетей.

Медицина для вологжан должна стать ближе, грузовые машины дальше от центра, а школы и детские сады – в шаговой доступности.