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НовостиОбщество4 февраля 2023 13:10

Вологжане собрали деньги для пенсионерки-учительницы на штраф за дискредитацию армии

69-летнюю Любовь Чаузову задержали на акции протеста в сентябре прошлого года
Евдокия САХАРОВА

Вологжане за 2 дня собрали средства для погашения штрафа ветерану труда. Учитель на пенсии, Любовь Чаузова, получила административное наказание и пошла по статье о дискредитации армии. Любовь была задержана на акции протеста 21 сентября за пацифистское высказывание.

Вологодский городской суд назначил учительнице за такое выражение своего мнения 30 000 рублей штрафа и еще 2 тысячи рублей штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Вологжанка сумела оспорить решение судьи в областном суде - штраф за неповиновение сотруднику полиции был отменен.

Кстати, 7 тысяч рублей за пенсионерку оплатила другая оштрафованная в тот день жительница Вологды Людмила Крюкова. Ей собрали на оплату штрафа больше, чем требовалось.