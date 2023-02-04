На Вологодчине насчитали 130 зубров

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Управление ветеринарии Вологодской области сообщило информацию о местных зубрах. В прошлом году к стаду присоединилось 15 малышей - они рождаются ежегодно. К текущему моменту популяция зубров насчитывает 130 особей.

В верхнераменских лесах Усть-Кубинского района обитает самая северная популяция зубров. Родственников американских бизонов завезли в вологодские леса еще в декабре 1991 года. Правительство Вологодчины финансирует сохранение и изучение местной популяции зубров. Места их обитания охраняются и патрулируются согласно госпрограмме. Зимой удивительных животных даже подкармливают егеря.

Специалисты рассказали, что главой у группы зубров является взрослая самка, а само стадо в основном состоит из молодняка. Избранный самец вернется к хозяйке на период спаривания. Отвергнутые зубры живут, как правило, поодиночке.