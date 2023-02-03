В Череповце оператор сотовой связи предоставил номера мошенникам

В Череповце суд привлёк директора оператора сотовой связи к административной ответственности за нарушение законодательства о связи. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Правоохранители расследовали уголовные дела о дистанционных мошенничествах и установили, что преступники звонили своим жертвам с различных абонентских номеров. Эти номера обслуживало общество с ограниченной ответственностью „МТ Техно Череповец“. Именно через техническое оборудование этой фирмы прошли вызовы с подменными российскими абонентскими номерами.

Как минимум трое человек пострадали от действий данных аферистов. Сумма ущерба составила более 870 тысяч рублей. Суд назначил директору фирмы штраф в 150 тысяч рублей.