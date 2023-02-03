В Вологде инвалид страдает от бездействия управляющей компании после прорыва трубы

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде жильцы дома на улице Дзержинского страдали от повышенной влажности в квартирах. На протяжении месяца вологжане жили с плесенью на стенах и насекомыми. Все из-за прорыва трубы в подвале. Особенно нелегко пришлось обездвиженному молодому человеку.

Следственными органами инициирована процессуальная проверка: следователи провели осмотр квартиры, в которой проживает инвалид, подъезда и подвала, опрошены жильцы дома и работники управляющей компании.

Плесень в доме Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Правоохранители установили, что после прорыва трубы в подвале, из нее долгое время лилась горячая вода. Об этом говорит конденсат на стенах и окнах, как в подъезде, так и в квартирах, черная плесень на обоях. На данный момент прорыв устранен.

"Принимаются меры, направленные на восстановление нарушенных прав жильцов и возмещение причиненного ущерба. Руководителем регионального следственного управления Г.Ю. Яшиным по поручению Председателя СК России представлен доклад о ходе проверки в центральный аппарат ведомства",- сообщили в местном СУ СК.