Пьяный поэт пришел устраиваться в газету в Белозерске и брал начальство измором

В Белозерске в редакции местной газеты произошел скандал. 19 декабря туда зашел нетрезвый местный житель. Шатающийся 42-летний мужчина заявил редактору, что он желает быть поэтом и видит себя работающим именно в их учреждении. Подробности инцидента сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Пьяный белозер агрессивно отреагировал на требования покинуть кабинет, разразился нецензурной бранью. Журналистам пришлось вызвать полицию, чтобы прогнать настойчивого "мастера слова". Дело дошло до суда.

Мужчина частично признал вину и не отрицал факт правонарушения, но отметил, что не ругался нецензурно. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.