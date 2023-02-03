Вологжане стали хуже размножаться

В Вологодской области в январе 2023 года родилось 310 девочек и 361 мальчика. Статистику рождаемости предоставило управление ЗАГС региона. Числа за последние 7 лет удручают - с каждым годом рождается все меньше новых вологжан.

По данным Вологдастата в январе 2022 года родилось 753 ребенка; 2021 года — 763 ребенка; 2020 года — 881 ребенок; 2019 года — 1027 детей; 2018 года — 1016 детей; 2017 года — 1070 детей.

Однако, этот январь особенный - за месяц зарегистрировано аж 17 пар двойняшек в восьми ЗАГСах области, что больше в 3,4 раза, чем в январе прошлого года.