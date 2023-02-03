В Череповце поймали серийного шоплифтера

В Череповце работница магазина продуктов в Зашекснинском районе города обратилась в полицию с заявлением о краже товара. Администратор показала правоохранителям запись с камер видеонаблюдения. На ней мужчина выносил продукты на сумму более 500 рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Оперативникам удалось установить личность воришки. Им оказался 26-летний местный житель. Его задержали. На допросе мужчина признал вину и объяснил, что воровал на продажу. Полученные средства тратил на себя. Оперативникам удалось установить причастность к еще 5 подобным преступлениям. Возбуждены уголовные дела.