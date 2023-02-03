Сотруднику банка в Вологде удалось отговорить клиента от кредита

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде руководство УМВД поощрило сотрудника одного из финансовых учреждений, который предотвратил дистанционное мошенничество. 3 февраля начальник отдела полиции Евгений Макаров приехал в банк, где работает Евгений Попенин, и поблагодарил вологжанина за активную гражданскую позицию. Благодаря бдительности и неравнодушию банковского работника грязовчанин сберег сотни тысяч рублей.

Захватывающую историю рассказала пресс-служба УМВД по Вологодской области. После январских праздников 62-летнему жителю Грязовца позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Собеседник сообщил, что от имени грязовчанина была подана заявка на получение кредита. Чтобы заявку не одобрили мошенникам, необходимо лично прийти в банк и оформить кредит, а кредитные деньги перевести на «безопасный счет». Доверчивый грязовчанин отправился в Вологду.

Сотрудник банка заметил встревоженность клиента, который подал заявку на получение кредита в размере 700 тысяч рублей. Евгений смог убедить пенсионера, что его пытались обмануть мошенники, и убедил отказаться от поданной заявки.

Грязовчанин, которому удалось сохранить бюджет, обратился в полицию.