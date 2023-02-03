В Череповце в выходные пройдет ярмарка сувениров ручной работы и фестиваль ледяных скульптур

Фото: со страницы Агентства городского развития в ВКонтакте

В Череповце в выходные запланирован фестиваль ледяных скульптур и широкая ярмарка товаров ручной работы. 4 и 5 февраля на площади Молодежи торговые ряды будут доступны с 11 до 20 часов.

Будут работать 14 ярмарочных домиков с вязаными игрушками, изделиями из глины, текстиля и бересты, валяными вещи - все от местных ремесленников. Об этом сообщили в Агентстве городского развития города. Ярмарки проводятся в рамках проекта «Четыре сезона», реализуемого мэрией города.

В фестивале ледяных скульптур участвуют 16 команд со всей страны: из Сергиева Посада, Каргополя, Балашихи, Москвы, Пензы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Магнитогорска, Апатитов, городов Вологодской области, из Беларуси.

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Сталинградской битвы. Главный приз — 100 тысяч рублей, за второе и третье место — 75 и 50 тысяч.

«Некоторые участники очень серьезно подошли к теме, изучали исторические факты, чтобы отразить сцену из битвы в Сталинграде. Будут солдаты в разных интерпретациях. В любом случае это авторское видение темы», — рассказала cherinfo специалист управления по делам культуры Анастасия Сахарова.