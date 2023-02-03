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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:41

Главой Кирилловского района стал глава Ферапонтовского поселения

Иван Чухнин
Фото: ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте.

В Кирилловском районе выбрали нового главу. Напомним, бывший глава покинул пост и пока неизвестно, где он трудоустроился. В течение 10 лет Андрей Тюляндин руководил сельским поселением Ферапонтовское, эти функции сохранит и на новом посту.

В пресс-службе Губернатора Вологодской области напомнили, что глава Кирилловского района переизбран впервые за 15 лет. Сергей Усов принял решение о сложении полномочий, он продолжит свою работу в региональном правительстве.

А местные депутаты 3 февраля единогласно поддержали нового человека. Это глава ближайшего к Кириллову сельского поселения - Ферапонтовского.

Андрей Тюляндин ранее руководил местным домом культуры, затем В течение 10 лет Андрей Тюляндин руководил сельским поселением Ферапонтовское, эти функции сохранит и на новом посту.

В пресс-службе Губернатора Вологодской области уточнили, что глава Кирилловского района переизбран впервые за 15 лет. Сергей Усов принял решение о сложении полномочий, он продолжит свою работу в региональном правительстве.