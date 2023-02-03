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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:34

В Вологодской области следователи возбудили уголовное дело против руководства школы

Там подрались одноклассницы
Иван Чухнин

Драка одноклассниц в Великом Устюге была запечатлена на видео и появилась в интернете. Информацией заинтересовался следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областном управлении СКР, 1 февраля 2023 года в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, которая запечатлела нанесение 14-летней школьницей множественных ударов по голове 15-летней девушке. Драка произошла у здания школы. Видео стало распространяться среди населения и в СМИ.

Как выяснилось, была избита воспитанница Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы № 11, в которой обучаются обе девушки.

Ход расследования поставлен руководителем следственного управления на личный контроль.