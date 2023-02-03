Жительница Вологодской области продавала алкоголь на дому и поплатилась

Фото: пресс-служба судов Вологодской области, ВКонтакте.

В Вытегорском районе местная жительница продавала алкоголь у себя дома. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». Но июньским вечером вновь была поймана за руку.

Покупатель у нее купил нечто, что, по заключению эксперта, оказалось спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 32,1%.

Действия женщины квалифицированы по ст.171.4 УК РФ как незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст.151.1 УК РФ.

Подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась.

Вытегорский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей с рассрочкой его уплаты на 3 месяца.