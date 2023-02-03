Вологжан приглашают сдать кровь на станции переливания

Вологодская станция переливания крови №1 приглашает доноров. Требуется кровь всех групп, кроме IV c положительным резусом.

Записаться на сдачу крови можно заранее. Это можно сделать на сайте областной станции переливания крови. Всю информацию вам предоставят по телефону 8 (8172) 75-05-42.

Прийти и сдать кровь можно по будням с 8 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Перед процедурой врачи проверят состояние потенциального донора.

Как предупреждают медики, за 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, жирную, жаренную пищу и пищу с повышенным содержанием холестерина. Курить не рекомендуется, как минимум, за три часа до процедуры.