ЗАГС назвал самые любимые имена вологжан

Стали известны самые популярные имена на Вологодчине. Как в январе вологжане называли новорожденных, рассказали в управлении ЗАГС области.

Всего в области родился 671 малыш: 310 девочек и 361 мальчиков. Это меньше чем в прошлые годы: в январе 2022 года появилось на свет 753 ребенка, а в 2021 году – 773.

В течение месяца было зарегистрировано 17 пар двойняшек в восьми отделах ЗАГС области. В январе того года таких случаев было лишь пять.

Самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стало Михаил. Напомним, лидером мужских имен много лет был Артём. А вот Софья сохранила свое лидерство среди женских имен. На втором месте – Варвара.