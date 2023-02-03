На Вологодчине создается региональный штаб Комитета семей воинов Отечества. Так будут объединены ресурсы помощи семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Это необходимо для оперативного решения проблемных вопросов. Вопросы создания штаба обсудили в Правительстве области.

В настоящее время формируется актив штаба, в него войдут представители семей граждан-участников СВО, общественных объединений области и волонтеры. Координация работы штаба будет осуществляться в рамках деятельности Общественного совета по реализации проекта «Женское движение Единой России».

На сегодняшний день упор делается для обеспечения бытовых потребностей воинских подразделений, в которых проходят службу вологжане. Однако есть проблемы и "на гражданке".

По поручению Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова в регионе организована системная работа по предоставлению всесторонней помощи семьям мобилизованных граждан.

"В каждом муниципалитете организуются «горячие линии», осуществляется сбор гуманитарной помощи, - рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина. - Семьи мобилизованных активно включились в эту работу, оказывают взаимную поддержку друг другу, вместе преодолевают сложные ситуации, объединяют соратников вокруг себя в решении проблем. И наша задача – объединить, включить в работу всех неравнодушных, кто сопереживает, хочет и может помогать".