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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:20

На Вологодчине создается региональный штаб Комитета семей воинов Отечества

Он объединит ресурсы для помощи участникам СВО
Иван Чухнин

На Вологодчине создается региональный штаб Комитета семей воинов Отечества. Так будут объединены ресурсы помощи семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Это необходимо для оперативного решения проблемных вопросов. Вопросы создания штаба обсудили в Правительстве области.

В настоящее время формируется актив штаба, в него войдут представители семей граждан-участников СВО, общественных объединений области и волонтеры. Координация работы штаба будет осуществляться в рамках деятельности Общественного совета по реализации проекта «Женское движение Единой России».

На сегодняшний день упор делается для обеспечения бытовых потребностей воинских подразделений, в которых проходят службу вологжане. Однако есть проблемы и "на гражданке".

По поручению Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова в регионе организована системная работа по предоставлению всесторонней помощи семьям мобилизованных граждан.

"В каждом муниципалитете организуются «горячие линии», осуществляется сбор гуманитарной помощи, - рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина. - Семьи мобилизованных активно включились в эту работу, оказывают взаимную поддержку друг другу, вместе преодолевают сложные ситуации, объединяют соратников вокруг себя в решении проблем. И наша задача – объединить, включить в работу всех неравнодушных, кто сопереживает, хочет и может помогать".