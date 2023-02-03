Череповчанин топил печку в гараже и погорел

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, при пожаре в гараже отравился мужчина. ЧП случилось 2 февраля в 12:35 в ОГК "Ивачево-2" - горел кирпичный бокс, объединенный аркой с соседним.

Там находился мужчина 64 лет, он отравился продуктами горения. На место прибыли пожарные с медики. Но мужчина от госпитализации отказался. В гараже сгорела автомобильная покрышка, пострадала внутренняя отделка обеих гаражей, личные вещи и электроинструмент. На ликвидацию выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.