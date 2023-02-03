На Вологодчине женился 82-летний ветеран и вышла замуж 15-летняя девочка

В январе на Вологодчине брак зарегистрировали 284 пары. Об это сообщает ИА"Вологда Регион" со ссылкой на областное управление ЗАГС.

Анализ показал, что вологжане женятся позже. Если раньше это происходило в возрасте 21-25 лет, то сейчас молодые люди, заключают браки ближе к 30 годам. Но вступлению в брак все возрасты покорны - в 2022 году женился 82-летний вологжанин, устроила судьбу 15 летняя девушка.

Кстати, подать заявление на заключение брака можно через портал «Госуслуг». Также это можно сделать традиционно - придя лично в ЗАГС.

Кстати, заявление на заключение брака можно подать за год и начать готовиться. А минимальный срок – за месяц. однако, "Если есть особые обстоятельства и этот срок можно сократить", – сообщила подробности начальник отдела организационно-методической и кадровой работы Елена Чуприкова