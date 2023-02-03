В Череповце возник скандал при ремонте фасада колледжа искусств

Здание преобразится.

В Череповце возник скандал из-за ремонта училища искусств. Бдительные горожане заметили. что со стен забыли отбить штукатурку, сообщает портал Город Че.

Проект блы опубликован в открытом доступе на сайте госзакупок. Подрядчик за 52 млн рублей должен произвести ремонт фасада: утеплить, облицевать навесной плиткой, сделать пандус для маломобильных горожан и еще несколько пунктов по косметическому ремонту.

Чтобы крепления для плитки дольше простояли, необходимо с фасада убрать старую штукатурку с площади 5905,5 квадратных метров. Для этого заложено около 300 тысяч рублей.

Но монтировать крепление для вентфасада стали без удаления старой штукатурки, хотя та и готова отвалиться сама.

Официальные лица пока никак не прокомментировали ситуацию.