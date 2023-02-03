Размеры пособий на Вологодчине выросли сразу на 12 процентов

В Вологодской области проиндексировали социальные пособия. это коснулось более чем 40 различных выплат. Индексация произведена почти на 12%. Повышенные выплаты начисляются уже с 1 февраля. Наиболее показательный рост произошел в размере материнского капитала. Теперь за первого малыша вологжане получат 587 тысяч рублей, а за второго – 776 тысяч рублей.

Нововведения коснулись пособий на ребенка - при рождении и по уходу за ним, а также выплат ветеранам, людям с инвалидностью и многим другим категориям граждан.