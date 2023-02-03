Вологодский губернатор поблагодарил за поздравления с днем рождения

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

Вологодский губернатор поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Он провел его на работе. Поздравления приходили от земляков и коллег, его поздравили любимая внучка и вице-премьер Правительства России Марата Хуснуллина.

"Считаю себя счастливым человеком. Свой день рождения я провел на работе, вкладывая максимум сил и энергии в дело всей своей жизни. Я получаю огромную отдачу от людей - жителей Вологодчины. Весь день мне поступали поздравления от вологжан в социальных сетях, - написал губернатор Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети ВКонтакте. - От всего сердца благодарю земляков за теплые слова и пожелания, оценку моей работы. Движемся вперед, развивая любимую Вологодчину".

На своей личной страничке в сети губернатор признался: "Сегодня было много поздравлений, но самое милое получил от любимой внучки".