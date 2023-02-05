Череповецкая школьница попала в больницу на следующий день после ДТП

Поздно вечером 30 января в отдел ГИБДД по Череповцу из Вологодской областной детской больницы №2 пришло сообщение о пострадавшей в ДТП школьнице. К врачам обратилась девушка 2008 года рождения, попавшая под машину накануне. Была проведена проверка. Как выяснилось, ДТП произошло 29.01.2023 в 18:55 напротив дома № 15 по ул. Бардина.

Водитель, мужчина, 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2107, совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. "Изначально медицинская помощь несовершеннолетней не потребовалась, она обратилась впоследствии", - пояснили в ГИБДД.