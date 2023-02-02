Вологжане массово жалуются в управление ветеринарии на чужих питомцев

Управление ветеринарии по Вологодской области, ВКонтакте.

В Управление ветеринарии Вологодской области поступило почти 2 тысячи обращений граждан по вопросам, связанным с несоблюдением требований к содержанию домашних животных. Всего было рассмотрено 1971 обращение, выявлено 2343 нарушения.

Как сообщает ведомство, чаще всего вологжане жалуются на бесконтрольный выгул собак. Таких жалоб было почти две трети - 1346. Более 800 жалоб на укусы или вред здоровью: 631 обращение было - из-за укусов людей, еще 218 - причинение вреда жизни и здоровью другим животным и птицам.

Возмущают вологжан жалобы на отказ от уборки продуктов жизнедеятельности животного - 51 обращение. 46 человек пожаловались на причинение ущерба имуществу, 18 - на выгул собак в запрещённых местах, 15 - на отсутствие предупреждающей надписи при входе на территорию, где содержатся потенциально опасные собаки.

В отношении всех граждан, нарушивших закон об обращении с домашними животными, приняты соответствующие меры, заверяет ведомство.