В Череповце создана диспетчерская служба помощи семьям мобилизованным

В Череповце заработала диспетчерская служба помощи семьям мобилизованным. По телефону 520—030 по будням и в выходные - всегда можно попросить помощь.

Напомним, городской центр поддержки семей мобилизованных начал работу с февраля, получив средства президентского гранта. Цель диспетчерской службы - объединить ресурсы. Важно, чтобы человек сам обратился за помощью. Подробная информация размещена в группе «Энергия города».

«Предусмотрена помощь по заявительному принципу. Наша задача — объединить ресурсы. Мы будем сотрудничать с организациями, получившими гранты. Предоставим адресную помощь по запросам: сходить в магазин, сделать уборку, уколы. Успешным в спорте детям поможем приобрести спортивную форму, инвентарь, школьные принадлежности к 1 сентября. Летом будем проводить мастер-классы, массовые мероприятия. Летом откроем дневной лагерь», — прокомментировала директор некоммерческой организации «Энергия города» Елена Смирнова.

Например, домашний мастер поможет сделать мелкий ремонт, а няня посидит с ребенком, отведет в садик или на кружок. Для семей откроются группы психологической поддержки, юридические консультации, будет оказана адресная помощь.