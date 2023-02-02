Вологжанка погибла под фурой в Ленинградской области

Фото: Областной УГИБДД

В Ленинградской области в автоаварии погибла жительница Вологды. 43-летняя вологжанка за рулем «Рено Сандеро» не справилась с управлением и попала в ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В минувший понедельник, 30 января, вылетела выехала на встречную полосу и попала под фуру.

ДТП произошло 30 января утром на 473-м километре трассы А-114 «Вологда - Новая Ладога», около деревни Подборье Цвылёвского поселения, вологжанка не справилась с управлением, выехала на встречу грузовику «Вольво» и погибла на месте от полученных травм. Фура как фантик смяла легковушку.