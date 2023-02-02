В Череповецком районе запретили выход на лед Шексны

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Спасатели предупреждают о подтаявшем льде на Шексне. Там стало небезопасно. Особое предупреждение - рыбакам. Известно, что промоины появились в районе старой зимней дороги. Толщина льда там, где сильное течение, может не превышать и пяти сантиметров.

Как известно, для того, чтобы лед считался надежным, нужно, чтобы лед был не тоньше 7 сантиметров. В Череповецком районе решили запретить выход на лед Шексны.

«Вверх по Шексне промыт фарватер. В том районе в основном ездят рыбаки. Переезжать реку сейчас опасно: можно провалиться. Лед быстро размывается. Мы выставили предупреждающие знаки, следим за обстановкой. В городе на реках пока безопасно. Толщина льда на фарватере — 10—20 сантиметров. Лед замеряем раз в неделю», — сообщает официальная группа спасателей Череповца ВКонтакте.

Вероятно, предупреждение не подействует на любителей подледного лова, и их будут "ловить" на том самом подтаявшем льду.