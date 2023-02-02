В конце недели на Вологодчину вернутся морозы

В Вологодской области к концу недели ожидается похолодание. В рабочую неделю погода все еще будет теплее климатической нормы на 6-8 градусов. На территории региона хозяйствует серия североатлантических циклонов. Это объясняет пасмурную погоду и мокрый снег.

В ночь на пятницу температура упадет до -1...-5°C, днем 0...-2°C. В воскресенье вологжане смогут почуять настоящую зиму: показания термометра за день упадет с -4 до -18°C. А в ночь на понедельник синоптики обещают до -20°C. На следующей неделе тоже обещают холода до -13... -20°C.