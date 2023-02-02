В главном кинотеатре Вологды бесплатно покажут советские фильмы

В Вологде организуют бесплатный показ советских фильмов. Программа разработана на полгода. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

"Советский кинематограф – бесценное достояние нашей страны. Кинотеатр «Ленком» приглашает бесплатно посмотреть любимые фильмы на самом большом экране города. Подобную акцию мы организовывали в прошлом году и получили много хороших отзывов от горожан", - отметил градоначальник.

Проект «Пойдем на советское кино» стартует на днях. Как сообщили в администрации города, в афише 22 фильма, 22 недель будут показывать по одному фильму в кинотеатре «Ленком» - в среду или субботу, чередуясь через раз.

Ближайший киносеанс состоится 4 февраля. Покажут фильм «Самая обаятельная и привлекательная» (16+) с Ириной Муравьевой в главной роли.

8 февраля в «Ленкоме» запустят «Еще раз про любовь» (0+),

18 февраля пройдет показ фильма «Парень из нашего города» (12+),

а 22 февраля - «Небесный тихоход» (0+).

Все показы начинаются в 10:00.