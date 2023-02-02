Полмиллиона рублей потратят на поиски красивых девушек

В Вологде будут искать самую-самую от 18 до 35: стартовал прием заявок на конкурс «Национальная краса Вологды - 2023». На поиски потратят 500 тысяч рублей. Спонсором конкурса красоты стало правительство области.

Грант получило НКО «Лига молодежи».

Принять участие могут вологжанки от 18 до 35 лет, которые представляют землячества и национально-культурные объединения Вологодской области.

Впрочем, мероприятие это не местечковое. Областной конкурс станет региональным этапом Всероссийского конкурса «Национальная краса России — 2023».

В Вологде выделят победительницу, а также лучших в номинациях «Мисс Кулинария», «Мисс Национальный костюм», «Мисс Элегантность», «Мисс Толерантность», «Мисс Экстравагантность», «Мисс Улыбка», «Мисс Деликатность» и «Народная краса».