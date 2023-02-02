Вологодскому школьнику пришлось менять из-за хакера школу

В школе Тотемского района Вологодской области произошел скандал. В школьном чате 12-летний ученик выложил неприличную картинку. После этого ребенку пришлось сменить школу. Как оказалось, мальчик был безвинно наказан - его страничку в соцсети взломали. Мать ребенка обратилась в полицию. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по Вологодской области выяснили, что к совершению преступления причастен житель Ульяновска. 20-летний студент признался в совершении преступления, объяснив свой поступок желанием позабавиться. Злоумышленник, используя чужие данные, зашел в соцсеть и поменял пароль, а потом увидел в сообщениях школьный чат. Там он разместил непристойную картинку с нецензурной надписью.

На молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации". Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Материалы направлены в Ульяновский городской суд для рассмотрения по существу. Студенту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.